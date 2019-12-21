2019-12-21T13:05:56+03:00
Общество

«Время упущено, но шансы есть»: родные пропавшего студента ищут записи с моста

Если вы проезжали Октябрьский мост вечером 25 ноября, посмотрите записи своего видеорегистратора
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина просит новосибирских автомобилистов пересмотреть записи с видеорегистраторов.Женщина просит новосибирских автомобилистов пересмотреть записи с видеорегистраторов.
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В Новосибирске продолжаются поиски пропавшего 18-летнего Михаила Ермолаева. В редакцию КП-Новосибирск обратилась родственница молодого человека. Женщина просит новосибирских автомобилистов пересмотреть записи с видеорегистраторов: возможно, кто-то из сибиряков проезжал по Октябрьскому мосту в день исчезновения Михаила.

— Миша — мой племянник, пропал еще осенью. Его направление было в сторону Октябрьского моста. Последний раз он выходил на связь вечером в день исчезновения, около 19:40, — пояснила женщина. — Конечно, много времени уже прошло, но есть шанс, что у кого-то из автовладельцев остались записи с регистраторов за 25 ноября 2019 года, территориально — на Октябрьском посту. Интересует время примерно с 19:30 до 21:00.

Напомним, Михаил Ермолаев пропал в Новосибирске 25 ноября, после ссоры с девушкой. И, хоть сама возлюбленная молодого человека считает, что он погиб, его родные не теряют надежды найти парня любым способом — даже при помощи экстрасенсов. Молодого человека ищут сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Время упущено, но шансы есть»: родные пропавшего студента ищут записи с моста
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