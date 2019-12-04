«Миша пока жив, но он на грани»: к поискам пропавшего студента подключились экстрасенсы

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-04T15:44:34+03:00

Михаил Ермолаев исчез после того, как расстался со своей девушкой, она считает, что он погиб

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Друзья мамы новосибирского студента, который пропал еще 25 ноября, обратились за помощью к экстрасенсам. Напомним, Михаил Ермолаев пропал после того, как расстался с девушкой.

— Мы уже не знаем к кому обратиться, лишь бы найти его. Нам говорят, что ищут его, но пока толку мало, — рассказала КП-Новосибирск мама 18-летнего парня Екатерина Ермолаева. — Я уверена, мой сын живой! А его девочка только жути на меня нагнала. Он не мог этого сделать.

Подруга женщины разместила ориентировку в группе экстрасенсов и попросила помочь. Откликнулась ясновидящая из Белгорода. КП-Новосибирск связывались с медиумом и вот, что она рассказала.

— Миша пока жив. Но он на грани. Осознал, что делает и от этого ему еще страшнее. Поиск не прекращайте. Он находится на том берегу, рядом с водой, где улица Капитанская, недалеко Дом Культуры. Там спрашивайте, его видели, он знает, что ищут. Я вижу, как он идет по парку, много деревьев. На месте он не сидит. Много думает, рассуждает и от этого ему страшнее. Он не знает, что ему делать, он растерян. Скорее всего, будет найден в темное время суток, ближе к рассвету, волонтерами или полицией, — рассказала экстрасенс.

На вопрос, почему парень пропал, ясновидящая ответила, что причина - одиночество.

Экстрасенс указала место, где Мишу видели, может быть он до сих пор еще там. Фото: Дубль-Гис

По словам мамы, никакие деньги она медиуму не платила. Мы проверили слова ясновидящей. На самом деле, рядом с улицей Капитанской на левом берегу есть Дом Культуры «Затон».

Кстати, полицейские в помощь экстрасенсов не верят. Об этом ранее КП-Новосибирск заявлял Евгений Чуйко, начальник розыскного отдела ГУ МВД по Новосибирской области: «Не было ни одного факта, чтобы они точно подсказали, где человек. Говорят такими обтекаемыми фразами, которые и я могу сказать: «Найдете, но попозже». Либо откровенно дезинформируют», — говорил полицейский.

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ИСТОЧНИК KP.RU