Из-за болезни академика СО РАН, живущего в скандальном коттедже за 67 миллионов, перенесли слушание в суде

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-28T13:27:13+03:00

Представители обвиняемых сообщили, что их клиенты в настоящее время находятся на больничном и на стационарном лечении.

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В Советском районном суде города Новосибирска отложили слушание по делу бывшего председателя СО РАН Александра Асеева и его жены. По словам их адвокатов супруги не могут явиться в суд в ближайшее время из-за болезни. Напомним, сибиряка обвиняют в воспрепятствовании действий следователей, которым удалось попасть в коттедж для обыска только со второй попытки: до этого Асеевы не пускали представителей правоохранительных органов в дом.

Слушание дела назначено на 6 декабря.

— Представители обвиняемых сообщили, что их клиенты в настоящее время находятся на больничном и на стационарном лечении, — объявила судья Советского районного суда Инна Никитина. — Ими были предоставлены копии больничных листов, из которых следует, что до определенного времени супруги являются временно нетрудоспособными.

Рассмотрев данные аргументы, суд принял решение о переносе слушания дела на 6 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746632" frameborder="0"></iframe> Слушание по делу академика Асеева перенесли из-за его болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU