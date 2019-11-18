Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей переписали на дочку академика СО РАН
В Новосибирске на 77-летнего сотрудника СО РАН возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В 2014 году сотрудник замещал должность управляющего делами СО РАН. Он имел право подписи документов, которые давали право проживать в служебных коттеджах.
СК считает, что один из таких коттеджей незаконно был передан в служебное пользование председателю президиума СО РАН. Причем, как считают силовики, незаконно. Служебное жилье должно было предоставляться нуждающимся. Как стало известно КП-Новосибирск из собственных источников, на момент, когда председателю президиума СО РАН был передан в служебное пользование коттедж, у него уже была квартира площадью около ста квадратных метров. Каким образом далее служебный коттедж был переведен в собственность и записан на дочь академика, в рамках уголовного дела теперь разбираются следователи.
Известно, что речь идет о двухэтажном коттедже в верхней зоне Академгородка. Это место считается элитным для проживания.
— В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей, — сообщают в следственном комитете по Новосибирской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU