Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей переписали на дочку академика СО РАН

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-18T10:21:41+03:00

Жилье председателю президиума СО РАН было в принципе не положено, так как в его собственности находилась огромная квартира

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В Новосибирске на 77-летнего сотрудника СО РАН возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В 2014 году сотрудник замещал должность управляющего делами СО РАН. Он имел право подписи документов, которые давали право проживать в служебных коттеджах.

СК считает, что один из таких коттеджей незаконно был передан в служебное пользование председателю президиума СО РАН. Причем, как считают силовики, незаконно. Служебное жилье должно было предоставляться нуждающимся. Как стало известно КП-Новосибирск из собственных источников, на момент, когда председателю президиума СО РАН был передан в служебное пользование коттедж, у него уже была квартира площадью около ста квадратных метров. Каким образом далее служебный коттедж был переведен в собственность и записан на дочь академика, в рамках уголовного дела теперь разбираются следователи.

Известно, что речь идет о двухэтажном коттедже в верхней зоне Академгородка. Это место считается элитным для проживания.

— В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей, — сообщают в следственном комитете по Новосибирской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU