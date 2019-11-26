Скандальный коттедж академика СО РАН отремонтировали за 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:41 2019-11-26T06:54:46+03:00

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История со спорным коттеджем за 67 миллионов рублей продолжает набирать обороты. Напомним, на 77-летнего сотрудника СО РАН возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий: по версии следствия, один из таких коттеджей незаконно был передан в служебное пользование председателю президиума СО РАН.

Как заявил в СМИ сам академик, жилье было отремонтировано за его счет. А свою четырехкомнатную квартиру, построенную на собственные деньги, он передал в казну

Однако издание «Новая Сибирь» опубликовало другую информацию: финансирование строительства коттеджа велось не на средства академика, а совершенно из другихх источников. Например, за счет средств, полученных СО РАН от аренды зданий магазинов, ресторанов складов и другого непрофильного имущества на реконструкцию было выделено 23 миллиона рублей. А еще 17 миллионов добавило некоммерческое партнерство «Академжилстрой-1».

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Александр Асеев угрожал звонком «на верх», а его супруга называла местных силовиков «ребятишками» и «студентами», отказываясь пускать их в дом стоимостью 67 миллионов. Когда-то это было служебное жилье (подробнее).

Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей переписали на дочку академика СО РАН

Жилье председателю президиума СО РАН было в принципе не положено, так как в его собственности находилась огромная квартира (подробнее).

Появилось фото коттеджа за 67 миллионов, из-за которого возбудили уголовное дело на академика СО РАН

Этот коттедж - двухэтажное здание, которое находится в верхней зоне Академгородка и считается элитным для проживания (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU