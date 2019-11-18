Появилось фото коттеджа за 67 миллионов, из-за которого возбудили уголовное дело на академика СО РАН

18 Нояб. 15:46 2019-11-18T15:46:21+03:00

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В издании «Родные берега» появилось фото скандального коттеджа, из-за которого возбудили дело на 77-летнего сотрудника СО РАН возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Он имел право подписывать документы, которые давали право проживать в служебном жилье. По версии следствия, сотрудник не должен был прописывать в коттедже своего начальника, а отдать нуждающимся.

Оказалось, что это жилье- двухэтажное здание, которое находится в верхней зоне Академгородка и считается элитным для проживания.

— В 2015 году коттедж был приватизирован Ольгой Асеевой, дочерью академика, по некоторым данным проживающей в одной из европейских стран. На его реконструкцию (по сути строительство) потратили более 25 млн рублей бюджетных средств, — сообщает источник из правоохранительных органов изданию «Родные берега».

Расследование уголовного дела продолжается.

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Жилье председателю президиума СО РАН было в принципе не положено, так как в его собственности находилась огромная квартира (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU