«Пришли тут пионеры и права качают!»: академик СО РАН с женой выставили силовиков за забор скандального коттеджа

Обыски, которые начались в коттедже экс-главы СО РАН Александра Асеева, могут закончиться возбуждением еще одного уголовного дела. На этот раз за препятствие следствию. КП-Новосибирск стало известно, что академик вместе со своей супругой выставили следователей СУ СКР и сотрудников областного УФСБ за дверь, отказываясь подчиняться постановлению суда.

Конфликт со следствием произошел в выходной день, вечером, когда академик, его супруга и взрослый внук подъехали на машине к коттеджу. Семейство возвращалось с отдыха из Эмиратов в Новосибирск, о том, что их дом стал предметом уголовных разбирательств — наверняка были в курсе. Дело-то громкое. Напомним, в СКР подозревают, что служебный коттедж за 67 миллионов рублей был приватизирован и отдан дочери Александра Асеева (она живет во Франции) незаконно.

В СКР подозревают, что коттедж был приватизирован незаконно.

Следователи пришли к дому с обыском: их интересовали правоустанавливающие документы на дом, чтобы разобраться, как служебное жилье для VIP-гостей могло стать частной собственностью, где живет бывший глава СО РАН. На руках у правоохранителей было постановление суда, то есть обыск был законным. Но Асеев и его супруга восприняли это в штыки, и отказались пускать внутрь дома людей при исполнении. Перепалка случилась прямо на улице, ее свидетелями стали очевидцы. Они скинули КП-Новосибирск записи, на которых можно расслышать следующий диалог.

— Ничего не буду читать! Свяжемся завтра, — отмахивается от следователей Асеев, обещая позвонить «на верх».

— Позвали каких-то ребятишек, — добавляет иронично его жена. — Ребятишки-то школу закончили?

— Я при понятых вам оглашаю постановление суда, — говорит следователь.

Следователи несколько раз приезжали к дому, где живет академик.

— А вы еще ночью в два часа придите! — парирует супруга экс-главы СО РАН.

— Мы можем и ночью прийти, — объясняют ей. — Необходимые следственные действия в ночное время обусловлены этой ситуацией. Уголовное дело возбудили, когда вы находились в отъезде. Обысковые мероприятия должны пройти.

— Будете ночевать здесь! — Осаждает правоохранителей супруга Асеева. — В дом мы вас не пустим. Пришли мне тут какие-то пионеры и права качают. А ты мне во внучки годишься! — кричит она девушке-следователю. Потом добавляет, что устала с дороги. И ей некогда разбираться со Следственным комитетом. Такой же настрой показывает и ее муж.

— Я что бандит? Хулиган? Гуляйте! Пришли к академику! — ругается Асеев. — Мы вам дверь не откроем! Вы что с дуба рухнули?

— Вы с академиком разговариваете! — еще раз подчеркивает следователям жена. — Это заслуженный житель Новосибирска! Пригласите своего начальника. Почему я с пионерами должна разговаривать? Вы кто вообще? Пионеры! Студенты!

Также супруга академика открыто оскорбляет силовиков:

— Сволочи пионерского возраста, — ругается она. — Возомнили себя. Вы тут не стойте, вы сюда не пойдете!

После получасовой перепалки Асеев открыл тамбур коттеджа. Но пускать внутрь следователей отказался. Затащил туда лишь свои чемоданы.

В коттедж силовики, конечно, все-таки проникли. Но на следующий день. Пустить следователей внутрь академика убедил его же адвокат, поэтому никакие звонки «на верх» почетному жителю Новосибирску в этой истории не помогли.

В дом силовики все-таки попали, но уже на следующий день после скандала.

По данным «Комсомолки», свидетелями конфликта академика и силовиков стали несколько жителей улицы Мальцева. Если вы были среди очевидцев, свяжитесь с КП-Новосибирск по редакционному телефону 8-923-145-11-03. Также мы готовы выслушать и другую сторону этого конфликта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей переписали на дочку академика СО РАН

В Новосибирске на 77-летнего сотрудника СО РАН возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В 2014 году сотрудник замещал должность управляющего делами СО РАН. Он имел право подписи документов, которые давали право проживать в служебных коттеджах.

— В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей, - сообщают в областном СКР. Коттедж в итоге отошел дочери экс-главы СО РАН Александра Асеева (подробнее).

Появилось фото коттеджа за 67 миллионов, из-за которого возбудили уголовное дело на академика СО РАН

Оказалось, что это жилье - двухэтажное здание, которое находится в верхней зоне Академгородка и считается элитным (подробнее).

Скандальный коттедж академика СО РАН отремонтировали за 40 миллионов рублей

Как заявил в СМИ сам академик, который проживает в коттедже, жилье было отремонтировано за его счет. А свою четырехкомнатную квартиру, построенную на собственные деньги, он передал в казну. Однако издание «Новая Сибирь» опубликовало другую информацию: финансирование строительства коттеджа велось не на средства академика, а совершенно из других источников. Например, за счет средств, полученных СО РАН от аренды зданий магазинов (подробнее).