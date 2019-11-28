2019-11-28T12:27:49+03:00
Общество

Следователи начали проверку после избиения второклассницы, которую затравили на чаепитии

По словам мамы девочки, ее сильно ударил одноклассник
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи проводят проверку по факту избиения второклассницы, которую затравили на школьном чаепитии за то, что ее мама отказалась сдавать деньги.Следователи проводят проверку по факту избиения второклассницы, которую затравили на школьном чаепитии за то, что ее мама отказалась сдавать деньги.
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В Новосибирске следователи проводят проверку по факту избиения второклассницы, которую затравили на школьном чаепитии за то, что ее мама отказалась сдавать деньги. Напомним, история, произошедшая с восьмилетней Миланой, вызвала большой общественный резонанс: после неприятного инцидента, случившегося с ней во время чаепития с одноклассниками, неравнодушные люди организовали для девочки свой собственный праздник. Поддержать школьницу вызвался также популярный российский исполнитель Егор Крид. Однако сейчас история получила новый неприятный поворот: со слов мамы Миланы, ее дочь избили в школе.

— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска СУ СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по сообщению из СМИ о причинении телесных повреждений второкласснице учеником одной из школы Кировского района города Новосибирска, — сообщают в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — Из сообщений СМИ установлено, что ребенку были причинены телесные повреждения одноклассником из-за ранее произошедшего конфликта, связанного с отказом сдавать денежные средства на чаепитие в классе.

По результатам проводимой проверки позже будет принято итоговое процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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