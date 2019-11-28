Следователи начали проверку после избиения второклассницы, которую затравили на чаепитии

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-28T12:27:49+03:00

Следователи проводят проверку по факту избиения второклассницы, которую затравили на школьном чаепитии за то, что ее мама отказалась сдавать деньги.

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В Новосибирске следователи проводят проверку по факту избиения второклассницы, которую затравили на школьном чаепитии за то, что ее мама отказалась сдавать деньги. Напомним, история, произошедшая с восьмилетней Миланой, вызвала большой общественный резонанс: после неприятного инцидента, случившегося с ней во время чаепития с одноклассниками, неравнодушные люди организовали для девочки свой собственный праздник. Поддержать школьницу вызвался также популярный российский исполнитель Егор Крид. Однако сейчас история получила новый неприятный поворот: со слов мамы Миланы, ее дочь избили в школе.

— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска СУ СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по сообщению из СМИ о причинении телесных повреждений второкласснице учеником одной из школы Кировского района города Новосибирска, — сообщают в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — Из сообщений СМИ установлено, что ребенку были причинены телесные повреждения одноклассником из-за ранее произошедшего конфликта, связанного с отказом сдавать денежные средства на чаепитие в классе.

По результатам проводимой проверки позже будет принято итоговое процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU