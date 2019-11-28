Полицейские начали проверку после избиения девочки, униженной на чаепитии

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-28T09:13:38+03:00

Одноклассник с такой силой пнул девочку, что у нее врачи диагностировали травму копчика.

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Полиция разбирается в новом скандале с девочкой, которую затравили на чаепитии за то, что ее мама не сдала деньги.

На этот раз в полицию обратились медики. Они сообщили, что к ним поступила девочка, которую избили в школе. Одноклассник сильно пнул ногой школьницу. После чего она не смогла сидеть. Мама ребенка обратилась в больницу за помощью. Там у школьницы диагностировали травму копчика.

— В отдел полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступила информация из медучреждения об обращении за медицинской помощью несовершеннолетней. Девочка пояснила, что в школе ее ударил ногой одноклассник. Заявлений от родителей девочки в полицию не поступало.

Сейчас полицейские проводят проверку. Сотрудники опрашивают участников и очевидцев конфликтной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU