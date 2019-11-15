«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника
Директору школы, где учитель английского вышла замуж за ученика, пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов. Напомним, молодой педагог, которая преподает английский, вышла замуж за выпускника. Роман у парочки начался еще во время учебы парня.
— Это же сплошь и рядом! В каждой школе, начиная с советских времен. Я знаю в нашем Советском районе две школы, когда даже директор вышла замуж за своего ученика, правда, он студентом уже стал — и то, ничего! Все нормально! Вот соседняя школа рядом — точно также, мне рассказывают. Учительница вышла замуж за одного из своих учеников, — прокомментировала директор школы порталу Сибкрай.ру.
За парочку горой стоят и учителя, и охранник школы: «Они любят друг друга, не мешайте им!», — говорят там. Однако, недовольны некоторые родители детей. Они считают, что учитель может и не нарушил уголовный закон, но нормы морали были попраны.
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ИСТОЧНИК KP.RU