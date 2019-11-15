«Директор вышла замуж за своего ученика! И ничего!»: в школе заступились за учительницу, которая соблазнила старшеклассника

15 Нояб. 17:51 2019-11-16T07:28:43+03:00

В школе вступились за педагога. Фото: vk.com, а также Елена Отмахова\http://sibkray.ru/

Сегодня там отмечали 50-летие школы, но праздник немного омрачили журналисты, задав неудобный вопрос

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Директору школы, где учитель английского вышла замуж за ученика, пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов. Напомним, молодой педагог, которая преподает английский, вышла замуж за выпускника. Роман у парочки начался еще во время учебы парня.

— Это же сплошь и рядом! В каждой школе, начиная с советских времен. Я знаю в нашем Советском районе две школы, когда даже директор вышла замуж за своего ученика, правда, он студентом уже стал — и то, ничего! Все нормально! Вот соседняя школа рядом — точно также, мне рассказывают. Учительница вышла замуж за одного из своих учеников, — прокомментировала директор школы порталу Сибкрай.ру.

За парочку горой стоят и учителя, и охранник школы: «Они любят друг друга, не мешайте им!», — говорят там. Однако, недовольны некоторые родители детей. Они считают, что учитель может и не нарушил уголовный закон, но нормы морали были попраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU