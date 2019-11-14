2019-11-16T08:48:31+03:00
Общество

В Новосибирске учительница стала встречаться со своим учеником

Педагог вы шла за своего бывшего ученика замуж
Татьяна СОЛОВОВА
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Роман учительницы и школьника вспыхнул, когда парень перешел в 11 класс. Фото: соцсети.Роман учительницы и школьника вспыхнул, когда парень перешел в 11 класс. Фото: соцсети.
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О скандальной истории, которая произошла в одной из новосибирских школ, КП-Новосибирск рассказали возмущенные родители учеников.

Как оказалось, педагог начала встречаться со школьником, когда парень перешел в одиннадцатый класс. Роман развивался на глазах других учителей, но, видимо, взрослых эта ситуация не смущала. Как реагировали родители парня на школьный роман, остается только гадать. А когда парень выпустился из школы, то пара и вовсе отправилась в ЗАГС: сейчас они официально женаты. - Мы сейчас просто боимся за своих детей! Там же появился еще один молодой учитель - 20-летний физик. Моей дочке 14 лет, и я уже не знаю, чего ожидать от учителей этой школы, - говорят родители.

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Компромат на педагога выложила в соцсети его бывшая супруга. После публикации роликов преподаватель вынужден был написать заявление на увольнение (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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