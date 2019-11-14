2019-11-14T20:20:29+03:00
Общество

В Новосибирске учительница совратила школьника и забеременела от него

В школе о романе педагога знали, но молчали. А потом «англичанка» и ее ученик поженились
Татьяна СОЛОВОВА
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Роман между учительницей и учеником вспыхнул, когда парень был в 11 классе. Фото: соцсети.Роман между учительницей и учеником вспыхнул, когда парень был в 11 классе. Фото: соцсети.
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Секс-скандал грянул в одной из новосибирских школ: в декрет ушла учительница, которая забеременела от своего ученика-одиннадцатиклассника. Историю пытались замять, но возмущенные родители других школьников обратились в КП-Новосибирск.

- Черт знает, что в этой школе творится, - возмущалась одна из мам. – А ведь моей дочке уже 14 лет, и я просто боюсь за нее!

В школе об их романе знали. Фото: соцсети.

В школе об их романе знали. Фото: соцсети.

«В ШКОЛЕ ЗНАЛИ, НО МОЛЧАЛИ»

Роман между учительницей английского языка Ольгой Петровной и школьником Пашей (имена героев публикации изменены – прим.авт.) начался, когда парень перешел в 11 класс. У высокого голубоглазого блондина от девчонок отбоя не было, но он всем давал от ворот поворот. Потому что пытался добиться совсем не одноклассницу, а собственную учительницу.

На странице парня есть фото за учительским столом, перед ним – тесты и правильные варианты ответов, рядом – уже проверенные работы. Видимо, это никого не удивляло...

Парень за учительским столом. Фото: соцсети.

Парень за учительским столом. Фото: соцсети.

- Да вся школа знала об их романе, но все молчали, - говорят родители.

Почему недовольные мамы и папы не стали сразу писать жалобы в отдел образования и органы опеки? Оставим это на их совести… Но «внешкольные занятия» в конце концов закончились «двойкой», точнее, двумя полосками на тесте на беременность. Узнала о будущем ребенке пара незадолго до выпускного молодого отца.

- Паша, как выпустился из школы, сразу женился на ней. Недавно Ольга Петровна ушла в декрет, - говорят друзья семьи.

Пара не стесняется демонстрировать свои чувства. Фото: соцсети.

Пара не стесняется демонстрировать свои чувства. Фото: соцсети.

«ПРОХОДИТЕ МИМО»

В школе, где преподавала учительница, эту историю никак не комментируют. А вот сама педагог оказалась немного словоохотливей:

- Моя личная жизнь вас не касается, поэтому проходите мимо нашей истории вместе с теми, кто вам ее рассказал, - написала Ольга Петровна в соцсетях корреспонденту КП-Новосибирск.

Учительница часто позирует на фото с цветами. Фото: соцсети.

Учительница часто позирует на фото с цветами. Фото: соцсети.

К слову, страница у девушки закрыта, а вот в профиле парня полно романтичных фото вместе с женой. Часто девушка позирует с букетами, пара выбирается в горы. Но, похоже, свою историю знакомства они не особо афишируют:

- Откуда вы это узнали? – заволновался парень, когда мы написали ему.

И повод для беспокойства есть, ведь из-за школьного романа у учительницы могут быть серьезные проблемы.

Сейчас Паша и Ольга женаты. Фото: соцсети.

Сейчас Паша и Ольга женаты. Фото: соцсети.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как ее уволить, она же беременная

Юрист Инесса Рябинана рассказала, что в этой истории с правовой точки зрения не все так просто. Здесь есть конфликт законов:

- Работодатель учительницы имеет полное право провести как внутреннюю проверку, так и обратиться в прокуратуру, чтобы этой историей занялись они. Наверняка в трудовом договоре у педагога прописано, что она не должна совершать порочащих поступков. Следовательно, ей грозит увольнение. С другой стороны, она сейчас беременна, а беременных, согласно трудовому кодексу, нельзя увольнять. Так что здесь получается конфликт законов. Важный вопрос - наступила беременность до того, как парню исполнилось 18 лет, или после? От этого зависит будет ли возбуждено уголовное дело.

А вы что думаете о романе школьника и учительницы? Пишите в комментариях!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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