«Свой роман они скрывали»: в школе прокомментировали отношения учительницы и одиннадцатиклассником
Корреспондентам КП-Новосибирск удалось поговорить с завучем школы, где учительница закрутила роман с одиннадцатиклассником. Напомним, встречаться педагог и школьник начали во время учебы парня, а потом они поженились. И в школе об их отношениях говорят спокойно:
- Поймите, парень был взрослым: школу он закончил в 18 лет, сейчас учится в институте. Разница в возрасте между ними около 5 лет. Поженились они еще спустя какое-то время: никакого торжественного предложения во время выпускного не было, все это было между ними. Об их отношениях в школе почти никто не знал, это их личное дело, - заявила корреспондентам КП-Новосибирск завуч.
- А как они себя вели во время уроков? Учительница строго следила за оценками парня?
- Да не было никакого особого отношения или присмотра. Парень сам учился очень хорошо, так что этого не требовалось. Никаких чувств публично они не проявляли: все – за пределами учебного заведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU