Любовница за партой: новосибирский учитель ОБЖ бросил жену ради школьницы

Скандал грянул накануне экзаменов в одном из новосибирских лицеев. Один из лучших учителей - Александр Пашнев* уволился из-за связи со своей ученицей. Одиннадцатикласснице Полине* сейчас 18 лет, мечтает стать социологом и готовится поступать в вуз. Но к школьным переживаниям добавились личные: в интернете появилась запись интимных диалогов девочки и 32-летнего педагога.

- Это аморально: она - ученица, а он - учитель. К тому же у него жена и ребенок! - ругают Александра и Полю комментаторы.

«ЧТОБЫ МАТЬ НЕ ВИДЕЛА»

Их отношения афишировала экс-супруга учителя. Именно она в отместку бывшему выложила видео с регистратора машины. В кадре нет ни девочки, ни преподавателя - только дорога и голоса. Регистратор записал разговоры, а они совсем не про ЕГЭ... Вот, например, учитель везет школьницу на прием... к гинекологу. Оказывается, Полина изменила Пашневу и не предохранялась, из-за этого тот сурово ее отчитывает.

- Сначала - к гинекологу. Скажи все как есть, что был половой контакт с человеком без контрацепции. Неизвестно, здоров или нет. Стандартно надо: СПИД, сифилис, гонорея, хламидиоз, - перечисляет 32-летний учитель. Недаром же преподает ОБЖ - безопасность превыше всего.

После приема говорит девочке:

- Можно оставить эти штуки (видимо, карточку. - Прим. ред.) в кабинете, чтобы мать не видела. Это я тоже в кабинет отнесу, потом почитаешь. Занимательное чтиво... До августовской игры, когда мы дома были, что ты мне говорила последний раз? Что ты хочешь, чтобы я был единственным, кто прикасался к тебе и трогал тебя, чтобы вообще этого больше никто не делал…

- Ну, тут сыграла ревность, иногда твое отношение, - стыдливо оправдывается девочка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711446" frameborder="0"></iframe> "Я все еще люблю тебя": о чем говорили учитель и школьница, когда оставались наедине.

А теперь об этом знает вся школа! Комментаторы разделились на два лагеря. Взрослые жалеют Полину и клеймят учителя.

- Речь идет о несовершеннолетней девочке, по крайней мере на момент завязки этой жуткой истории, а также о взрослом мужике. Мы доверили ему своих детей, он ездил с ними в лагеря, учил патриотизму и прививал «высокие моральные ценности», - шокированы родители учеников.

Они действительно не могли и подумать, что преподаватель ОБЖ соблазнит ученицу. Пашнев был на хорошем счету в лицее, участник конкурса «Учитель года», основатель патриотического кружка, проводил для детей зарницы... Но какие это были игры, теперь можно судить по компромату, гуляющему в Сети.

По образованию мужчина - психолог. Возможно, именно поэтому так легко находил контакт с подростками.

- Как вы думаете, человек с профессиональным психологическим образованием сможет заморочить голову ребенку? Или сложно это сделать? По факту из прослушанного диалога очевидно: он везет ее к врачу, чтобы убедиться в том, что можно и дальше безопасно ее использовать, зомбирует и убеждает, что она сама этого хотела. Я в ужасе, - признается одна из мам.

КАБИНЕТ ПРЕВРАТИЛ В МИНИ-МУЗЕЙ, И ДЕТИ ЕГО ОБОЖАЛИ

Пашнев был любимчиком школьников. Молодой учитель, к примеру, показывал на уроках макеты оружия.

- Преподаватель он замечательный, всегда находил общий язык с учениками, поддерживал, подробно и понятно объяснял темы, - рассказал «КП» - Новосибирск» Андрей, выпускник лицея. - Было видно, что он много сил отдавал работе. Например, кабинет превратил в мини-музей, поставил стеллажи, разместил в них макеты оружия, противогазы и прочее. И все это исключительно по своей инициативе. А то, что у них с Полиной роман... Никто не знал… Ну а что в этом такого? Она уже взрослая... Жалко, что человека сейчас травят. Это все месть обиженной женщины, его бывшей жены...

Та, кстати, пишет в соцсетях, что Полина - не первая школьница, с которой у мужа отношения: «До Полины была аналогичная ситуация с другой девочкой. До сих пор в личку ему пишут отчаянно влюбленные ученицы».

«Комсомолка» дозвонилась до учителя, но тот отношения комментировать не стал, бросил трубку. Отказалась от общения и Полина. А вот в лицее рассказали: педагог после шумихи написал заявление по собственному.

- Он уволен, - прокомментировал «КП» - Новосибирск» завуч лицея Сергей Анатольевич (фамилия педагога есть в редакции. - Прим. ред.). - Конечно, никто этот роман не афишировал, все было скрыто, а узнали уже по факту, когда всплыли какие-то вещи в интернете. Там очень сложная ситуация. Он подает в суд на того, кто это опубликовал в соцсети, еще и родители одиннадцатиклассницы в суд подают. Но не на Пашнева, а на тех, кто предал эту историю огласке. Девочка уже взрослая, то есть педагог по сути закон не нарушил. Тут речь, скорее, о каких-то моральных аспектах. Существуют нравственные нормы, общественное мнение... Дело даже не в Уголовном кодексе… Да, с юридической, нормативно-правовой точки зрения ему ничего инкриминировать нельзя, а вот с моральной...

Впрочем, ученики Пашнева продолжают отстаивать честь педагога в соцсетях.

- Ей же не три года! Она сама выбрала это, а он просто ответил симпатией. Это не домогательство, а взаимность. Он просто разлюбил одного человека, встретив другого. Зачем оставаться с тем, кто не приносит счастья, даже если у вас ребенок? - рассуждают на взрослые темы школьники.

А что думаете об этом вы?

* Имена героев изменены по этическим соображениям.