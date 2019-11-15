«Никакого разврата»: сибиряки обсуждают роман учительницы и выпускника школы

15 Нояб. 15:15 2019-11-16T14:59:13+03:00

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История с учительницей, которая вышла замуж за выпускника своей школы, вызвала бурю обсуждений на нашем сайте и в эфире радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». Мы публикуем самые интересные из них:

- Я нормально на это смотрю! Я сам работал в школе и познакомился со своей женой: она была моей ученицей. Мне на тот момент было 20 лет, ей – 16 лет. И живем уже 23 года вместе, - рассказал радиослушатель Сергей в эфире радио «Комсомольская правда» - Новосибирск», и его многие поддержали.

А вот на сайте kp.гu мнения наших читателей разделились:

- Нормальная история. Любви все возрасты покорны. А пацан в 11 классе уже не школьник, а вполне здравый мужик, - считает пользователь под ником Соловей – Разбойник.

- В США учительницу посадили за такое недавно: дали 22 года! Парень тоже 17-летний, к слову, был. Толерантно решили, что гендерная принадлежность не имеет значение, и совращение есть совращение. Правосудие решило так. У нас ее уволят, скорее всего, и все, - считают другие.

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- Поймите, парень был взрослым: школу он закончил в 18 лет, сейчас учится в институте. Разница в возрасте между ними около 5 лет. Поженились они еще спустя какое-то время: никакого торжественного предложения во время выпускного не было, все это было между ними. Об их отношениях в школе почти никто не знал, это их личное дело, - заявила корреспондентам КП-Новосибирск завуч (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU