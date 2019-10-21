«Она была светлым человеком»: в Новосибирске простились с десятиклассницей, покончившей с собой в школе

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-21T18:05:56+03:00

Знакомые вспоминают девочку как очень талантливого и общительного подростка

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История новосибирской десятиклассницы, покончившей с собой в школьном туалете, прогремела на всю страну. Напомним, девочка пришла в школу уже вместе с веревкой перед вторым уроком. Плакала на первом этаже вместе со своей подружкой, а потом совершила самоубийство. По одной из версий, причиной трагедии могли стать разногласия с мамой и отчимом. Известно, что родные запретили девочке встречаться с парнем, а потом удалили ее аккаунт в соцсетях.

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В воскресенье, 20 октября, в Новосибирске простились с умершей девочкой. На похороны пришли многие одноклассники и друзья девочки и просто неравнодушные сибиряки.

- Она была светлым человеком, всегда была готова помочь, училась хорошо, с ней все общались, - со слезами на глазах вспоминают близкие девочки. – Находила общий язык со всеми, также она отлично рисовала и делала куклы.

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Предположительно, девочка сбежала из дома. Пока ее искала мама, она записывала сообщения и отправляла своим друзьям (подробнее)

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За несколько месяцев до гибели школьница написала большой пост в соцсетях: в нем она пожаловалась, что ее не пускали гулять и лишали интернета (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU