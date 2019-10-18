2019-10-18T09:49:34+03:00
Общество

«Мои родители - гомофобы»: строгий отчим запрещал умершей десятикласснице встречаться с подругой

За несколько месяцев до гибели школьница написала большой пост в соцсетях: в нем она пожаловалась, что ее не пускали гулять и лишали интернета
Анна ПАШАГИНА
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Умершая девочка конфликтовала с родными.Умершая девочка конфликтовала с родными.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Девочка, чье тело нашли в туалете школы №112, в августе написала в социальных сетях пост о своих родителях. Она рассказала о жизни в своей семье.

— Мои родители - гомофобы. С появлением отчима увеличился сильный контроль надо мной. Меня стали часто наказывать, я становилась все более запуганной, — пишет девочка в социальных сетях.

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Девочка призналась: сначала влюбилась в мальчика. Но отчим запретил с ним встречаться, и тогда в жизни девочки появилась подруга. Родители эту связь не одобрили. Взрослые заставили девочку удалить страницу «ВКонтакте», а также почистить контакты всех друзей, устроили «промывку мозгов» - так описала конфликт сама старшеклассница.

Тот самый скандальный пост. Фото: "Плохие новости".

Тот самый скандальный пост. Фото: "Плохие новости".

— В итоге я осталась одна с учебниками и пустотой внутри. Гулять меня пускали редко, — описывает свое состояние погибшая.

Одним из основных выводов подросток сделала грустный — ей лучше не влюбляться.

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Напомним, ранее мы писали, что 17 октября в туалете новосибирской школы №112 обнаружили тело девочки — десятиклассницы. За несколько часов до гибели школьница опубликовала прощальный пост в социальных сетях, а перед этим отправляла своим друзьям прощальные голосовые сообщения. Девочка покончила с собой на глазах близкой подруги из-за проблем в семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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