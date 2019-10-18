2019-10-18T05:19:16+03:00
Происшествия

«Простите, что не смог помочь»: студент написал предсмертную записку и покончил с собой в общежитии

В прощальном тексте он извинился, что не смог помочь семье материально
Анна ПАШАГИНА
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Студента не удалось спасти.Студента не удалось спасти.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Трагедия произошла в одном из новосибирских общежитий: там нашли тело парня. По предварительным данным, он покончил с собой. Студент учился на первом курсе: причины своего поступка он объяснил в предсмертной записке, которую тоже обнаружили.

— Непонятно с какой стрессовой ситуацией парень не смог справиться, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — В записке студент просит у всех прощения. Извиняется, что не смог помочь маме и сестре материально.

Вероятно, парень рассчитывал, что сможет помогать своей семье финансово. Он приехал учиться в большой город из области.

Напомним, ранее мы писали о другом случае. 17 октября в туалете новосибирской школы №112 обнаружили тело девочки — десятиклассницы. За несколько часов до гибели школьница опубликовала прощальный пост в социальных сетях, а перед этим отправляла своим друзьям прощальные голосовые сообщения. Девочка покончила с собой на глазах близкой подруги из-за проблем в семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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