2019-10-17T15:22:49+03:00
Происшествия

Мэрия Новосибирска проверит школу, в которой школьница покончила с собой

В настоящее время продолжают выяснятся обстоятельства случившегося
Алена КУЛЕШОВА
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Делом погибшей школьницы займется мэрия.Делом погибшей школьницы займется мэрия.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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Мэрия Новосибирска начала проверку по поводу смерти школьницы. Напомним, ЧП произошло днем 17 октября. В школьном туалете было найдено тело погибшей десятиклассницы: она покончила с собой. Знакомые девочки и просто неравнодушные к этой ситуации люди выдвигают свои версии причин случившегося. А прокуратура обещает совершить проверку в школе, где произошла трагедия. Специальную комиссию в учебное учреждение направили и из мэрии города.

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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— В школу была направлена проверка и комиссия, создана специальная рабочая группа, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города Новосибирска. — Комиссия займется проверкой непосредственного деятельности предприятия, а рабочая группа — самим инцидентом.

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Они прибыли в школу сразу после произошедшего. В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств случившегося.

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По словам детей, девочка недавно перешла в новую школу. Уже появляются версии от других учеников школы — что могло стать причиной возможного суицида (подробнее).

Виноваты ли взрослые, что не смогли предвидеть беду? Обсудим в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 18 октября в 9.03 по местному времени (5.03 мск). Слушать можно на волне 98,3 FM в Новосибирске, либо онлайн на странице www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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