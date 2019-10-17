«Камеры — полный бред»: психоаналитик считает, что слежка за эмоциями учеников, не предупредит суициды

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-17T11:27:31+03:00

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Накануне пермский департамент образования заявил о внедрении новых систем наблюдения в школах. Там собираются расставить в классах «умные» камеры, которые будут следить за эмоции учеников на протяжении длительного времени. Камеры считывают движения мимики, систематизируют их и отправляют напрямую к школьному психологу, который уже поймет — копит ли ученик обиду, агрессию или попал в сети депрессии. Подобное ноу-хау, по мнению создателей, должно предупредить акты агрессии и насилия в учебных заведениях, а также определить суицидальные наклонности у подростков.

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В связи с тем, что в сегодня в Новосибирске в школе №112 десятиклассница покончила с собой, мы обратились к эксперту с вопросом — помогут ли подобные методы наблюдения предотвратить ЧП?

— Каждый человек имеет право испытывать любые эмоции, и подросток имеет на это больше всех прав, — считает психоаналитик Константин Зубахин. — Эти камеры — полный бред. Есть фильм про будущее, где по городу расставили камеры, отслеживающие эмоции людей. И если человек был некоторое время депрессивен, его сразу арестовывали, так как считали, что за этим последует криминальный поступок. Расставлять камеры — это плодить паранойю. Те, кто хочет расставить камеры, сами готовы были бы жить под постоянным наблюдением? Человек имеет право на личную жизнь и тем более на переживание. Камеры не отследят тенденции, которые приведут к суициду. Подросток может постоянно ходить просто с каменным лицом. То что у ребенка внутри — никто не увидит, до тех пор пока он не начнет об этом говорить. Надо помогать подросткам рассказывать о себе самих в безопасных условиях. Этого школьные психологи как раз не делают. Подобные программные комплексы наблюдения — лишь запрограммированные ожидания того, каким должен быть ребенок. От ребенка ждут, что у него будет спокойное, доброжелательное лицо — и ребенок его сделает таким, когда зайдет в класс.

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Виноваты ли взрослые, что не смогли предвидеть беду? Обсудим в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 18 октября в 9.03 по местному времени (5.03 мск). Слушать можно на волне 98,3 FM в Новосибирске, либо онлайн на странице www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU