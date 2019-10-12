2019-10-12T16:37:53+03:00
Происшествия

Тамерлан в руках МВД: полиция задержала рэкетиров, из-за которых произошла стрельба на новосибирском рынке

В ведомстве говорят, что взяли организатора группы и его сообщника
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция задержала двух виновников беспорядков на Малыгина. Фото: МВД.Полиция задержала двух виновников беспорядков на Малыгина. Фото: МВД.
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Спустя пять дней после бандитского скандала в Новосибирске, полиция отчиталась об успехах. Задержаны предполагаемые лидеры группы вымогателей. Одному - 31 год, он неоднократно судим. Второму – 29 лет.

Полиция рассказала, как идет работа по беспорядкам на улице Малыгина.

- 7 октября в Новосибирске на улице Малыгина произошел конфликт между двумя группами граждан, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения, - комментирует областное управление МВД России. - Конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. Полицейскими были опрошены участники и свидетели происшествия, а также изъяты вещественные доказательства, в том числе – записи с камер видеонаблюдения.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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По данным источников КП-Новосибирск, вымогатели прикрывались работой в охранной организации «Тамерлан» и, якобы, оказывали работникам платные услуги. По названию фирмы, в которой фактически действовали преступники, мигранты называли одного из рэкетиров Тамерланом. Теперь он - в руках силовиков.

Одного взяли под стражу, по второму вопрос решается. Фото: МВД.

Одного взяли под стражу, по второму вопрос решается. Фото: МВД.

- В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму подозреваемому решение будет принято в течение суток, - говорят в полиции.

В МВД возбуждено два уголовных дела – «Хулиганство» и «Вымогательство».

За беспорядки в Новосибирске задержаны Тамерлан и его сообщник.

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— Полицейские блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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