После драки возле Хилокского рынка 11 мигрантов выдворят из страны

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-09T17:00:01+03:00

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9 октября после драки возле Хилокского рынка сотрудники правоохранительных органов проверили рейд и проверили местных торговцев. Правоохранители выясняли, есть ли все нужные документы у 195 граждан ближнего зарубежья.

Как оказалось, не все могли предоставить регистрацию и необходимые для работы бумаги: 30 человек были доставлены в отдел полиции. На данный момент 11 иностранных граждан помещены в спецприёмник.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Сейчас в отношении этих граждан осуществляется сбор материалов с целью последующего выдворения за пределы Российской Федерации, - пояснили в областном МВД.

Кроме этого в результате нарушения миграционного законодательства правоохранители составили 9 протоколов о «Нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания на территории РФ».

Напомним, 7 октября на Хилокском рынке Ленинского района произошла массовая потасовка, в которой участвовало более 100 человек. В результате «стычки» пострадало 5 человек. Ранее в Комсомольскую Правду поступило письмо, в котором назвали конкретные имена рэкетиров.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU