«Дружба, она такая»: соцсети рассмешили сибиряки, поменявшиеся обувью

СЕГОДНЯ 07:42 2019-09-18T07:42:10+03:00

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Забавное фото, на котором парочка идет в подземке, появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте». На кадре видно, что молодые люди идут в парной обуви, но при этом поменявшись одним ботинком. Получилось забавное зрелище. Будем надеяться, что им удобно так идти.

Пользователи соцсетей оценили настоящую дружбу сибиряков, которые даже готовы меняться своей обувью. Вот что они пишут об этом:

— Дружба, она такая.

— Прикольно.

— Постановка, наверное, — отмечает один из комментаторов.

Отметим, что в новосибирском метро очень часто можно встретить колоритных и необычных персонажей. Так недавно сибиряки встретили в подземке парня в одежде с героями популярного сериала, заметив на нем символику из популярного сериала «Игры престолов».

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ИСТОЧНИК KP.RU