2019-06-07T09:24:36+03:00
Общество

«Это бабуля того самого?»: женщина в крутой кепке прокатилась в метро

Ее фото выложили в группе «Мода Новосибирского метро»
Анастасия САМАРЦЕВА
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В сети обсуждают, кого, в этой одежде, напоминает женщина. Фото: группа «Мода Новосибирского метро»В сети обсуждают, кого, в этой одежде, напоминает женщина. Фото: группа «Мода Новосибирского метро»
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В кадре женщина в шипастой пластиковой кепке ждет своей станции. Она решила объединить два стиля: классический и готический. Черный кожаный плащ дополняет необычный головной убор, а клипсы в виде цветов придают образу женственности.

Можно только догадываться, для чего она надела именно такую кепку — отпугивать от себя преступников или иметь больше личного пространства? Если на такие шипы случайно наткнуться, мало не покажется.

К фото есть подпись: «Мы все знаем, кого она косплеит». Уже начали поступать предположения, чей образ позаимствовала модная новосибирская женщина:

— Так это бабуля того самого!? — комментируют люди.

А вы поняли, кто — тот самый?

ИСТОЧНИК KP.RU

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