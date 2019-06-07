«Это бабуля того самого?»: женщина в крутой кепке прокатилась в метро
В кадре женщина в шипастой пластиковой кепке ждет своей станции. Она решила объединить два стиля: классический и готический. Черный кожаный плащ дополняет необычный головной убор, а клипсы в виде цветов придают образу женственности.
Можно только догадываться, для чего она надела именно такую кепку — отпугивать от себя преступников или иметь больше личного пространства? Если на такие шипы случайно наткнуться, мало не покажется.
К фото есть подпись: «Мы все знаем, кого она косплеит». Уже начали поступать предположения, чей образ позаимствовала модная новосибирская женщина:
— Так это бабуля того самого!? — комментируют люди.
А вы поняли, кто — тот самый?
ИСТОЧНИК KP.RU