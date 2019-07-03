2019-07-03T13:32:01+03:00
Общество

А он не из «Игры престолов»? Пассажиров метро удивил парень в мехах

В соцсетях мужчину сравнили с героем популярного сериала
Алена КУЛЕШОВА
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Парня в странной одежде заметили в новосибирском метро. Фото: "Мода Новосибирского Метро"Парня в странной одежде заметили в новосибирском метро. Фото: "Мода Новосибирского Метро"
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В паблике «Мода Новосибирского метро» появилась фотография парня с длинными светлыми волосами и в странной одежде. Автор поста сравнила необычного пассажира с героями популярного сериала, заметив на нем символику из «Игры престолов».

— Глядя на свирепого дракона у него на шее и волка на правом кармане, напрашивается мысль, что как-то так мог бы выглядеть сын Дейенерис Таргириен и Джона Сноу (герои сериала — прим.ред.) в современном мире, — написала девушка.

Парень в куртке с мехом не оставил равнодушными подписчиков группы, однако их мнения насчет экстравагантного образа для поездки в метро разделились. Вот что написали пользователи в комментариях под постом:

— Мужчина должен выглядеть как мужчина, а не как попугай в зоопарке. Лучше одеваться в классическом стиле.

— Я думаю, он прекрасен!

— На улице так жарко, а многие до сих пор ходят в теплых куртках с мехом.

Пассажиров метро удивил парень в куртке с мехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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