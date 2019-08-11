«Дама из Виндзорского замка»: женщина с вуалью покарила пассажиров новосибирского метро

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-11T11:18:10+03:00

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Фото необычной одежды женщины появилось в группе «Мода Новосибирского метро», и сейчас комментаторы обсуждают выбор сибирячки. Причем для некоторых сибиряков такой наряд стал явной неожиданностью, и они посчитали, что фотография сделана не в Новосибирской подземке. Впрочем, пока одни рассуждают о месте фотографии, другие пользователи социальных сетей не стесняются пошутить по поводу наряда. (Сохранена пунктуация и орфография авторов).

- Чёт на наше метро не похоже.

- реклама то наша!

- На день рождения видимо собралась, с подарочком))

- О это ужасное чувство, когда путаешь Новосибирское метро с Виндзорским замком.

ИСТОЧНИК KP.RU