«Дама из Виндзорского замка»: женщина с вуалью покарила пассажиров новосибирского метро
Фото необычной одежды женщины появилось в группе «Мода Новосибирского метро», и сейчас комментаторы обсуждают выбор сибирячки. Причем для некоторых сибиряков такой наряд стал явной неожиданностью, и они посчитали, что фотография сделана не в Новосибирской подземке. Впрочем, пока одни рассуждают о месте фотографии, другие пользователи социальных сетей не стесняются пошутить по поводу наряда. (Сохранена пунктуация и орфография авторов).
- Чёт на наше метро не похоже.
- реклама то наша!
- На день рождения видимо собралась, с подарочком))
- О это ужасное чувство, когда путаешь Новосибирское метро с Виндзорским замком.
ИСТОЧНИК KP.RU