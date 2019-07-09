«Питается радугой»: парень в костюме единорога рассмешил пассажиров метро
Веселая фотография пассажира, спустившегося в подземку в костюме единорога, появилась в группе «Мода Новосибирского Метро». На снимке видно, как молодой человек в необычном образе с сумкой через плечо сидит на скамейке и что-то смотрит в своем смартфоне, пока ждет поезд в нужном направлении.
— Радужный единорог, — так подписали этот пост в самой группе.
Пользователи соцсетей не смогли оставили без внимания яркого пассажира, и теперь юморят в комментариях кто во что горазд. Многие похвалили парня за оригинальность, а некоторые побеспокоились, комфортно ли ему в такой одежде в жаркий летний день?
— Он питается радугой, — шутят одни.
— Это очень круто! — считают другие.
— У меня есть такой же костюм, нужно как-нибудь поехать в нем в метро, — пишут третьи.
— И как ему в этом не жарко? — интересуются четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU