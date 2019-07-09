«Питается радугой»: парень в костюме единорога рассмешил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-09T15:02:15+03:00

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Веселая фотография пассажира, спустившегося в подземку в костюме единорога, появилась в группе «Мода Новосибирского Метро». На снимке видно, как молодой человек в необычном образе с сумкой через плечо сидит на скамейке и что-то смотрит в своем смартфоне, пока ждет поезд в нужном направлении.

— Радужный единорог, — так подписали этот пост в самой группе.

Пользователи соцсетей не смогли оставили без внимания яркого пассажира, и теперь юморят в комментариях кто во что горазд. Многие похвалили парня за оригинальность, а некоторые побеспокоились, комфортно ли ему в такой одежде в жаркий летний день?

— Он питается радугой, — шутят одни.

— Это очень круто! — считают другие.

— У меня есть такой же костюм, нужно как-нибудь поехать в нем в метро, — пишут третьи.

— И как ему в этом не жарко? — интересуются четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU