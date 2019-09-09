2019-09-09T10:23:55+03:00
Общество

Печалька, ты ли это? Сибиряки приняли девушку с голубыми волосами за персонажа мультика

Девушка-пассажирка метро привлекла внимание сибиряков своим ярким цветом волос
Надежда ЯРКОВА
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Девушка напомнила сибирякам грустную героиню мультфильма про эмоции. Фото: vk.com/subwaynsk.Девушка напомнила сибирякам грустную героиню мультфильма про эмоции. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Девушка с синими волосами, ехавшая в метро, напомнила новосибирцам одного из персонажей детского мультфильма про эмоции.

— Это же печаль из мультфильма «Головоломка», — так подписали фото в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото действительно сходство поразительное. У пассажирки не только похожий цвет волос, который при свете в метро отливает больше зеленым, но и сама прическа — такое же каре. Нашлись и такие, кто считают, что девушка похожа и на одного из персонажей фильма «Смурфики», которые имеют синий цвет кожи.

— Как мило, — пишет один из комментаторов.

Добавим, что в новосибирской подземке довольно часто встречаются неординарные персонажи. Так недавно пассажиры метро встретили парня, ехавшего в костюме единорога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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