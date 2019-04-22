«Опасная хищница»: женщина в «тигровой» шубе повеселила пассажиров метро

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-22T16:23:31+03:00

Как вам такая «хищница»? Фото: https://vk.com/subwaynsk

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Забавное ото сибирячки, решившей надеть на себе сразу все вещи со звериными принтами, появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». Женщина решила, что к «тигровой» шубе подойдут леопардовые лосины и «змеиные» сапоги, а пятнистый шарфик дополнит образ. В таком наряде «модница» проехалась в метро, позабавив и пассажиров, и пользователей соцсетей.

- Когда очень любишь животных! Гринпис, наверное, всплакнул, - юморят в комментариях к фото одни.

- Я надену всё лучшее сразу, - шутят другие, намекая на разный звериный принт.

- Сразу видно, богатая и успешная! Красиво жить не запретишь, - веcелятся третьи.

- Опасная хищница, - пишут четвертые.

- Зато сколько людей обратило внимание, ещё и в соцсетях засветилась! Кажется эта мадам добилась чего хотела, - считают пятые.

ИСТОЧНИК KP.RU