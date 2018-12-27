2018-12-27T09:55:27+03:00
Общество

Зато тепло: парень в костюме собаки рассмешил новосибирцев

В соцсетях люди активно обсуждают подобное самовыражение молодого человека
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Фото: https://vk.com/subwaynskФото: https://vk.com/subwaynsk
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В паблике «Мода новосибирского метро» появилась фотография парня, одетого в костюм собаки. Забавная одежда, напоминающая кигуруми, стала особенно популярна в предпраздничные дни. То и дело можно увидеть на улице единорогов, Пикачу и прочих флисовых персонажей. Однако подобные веяния современной моды приходятся по вкусу не всем. В социальных сетях люди активно обсуждают стиль одежды нестандартного пассажира новосибирского метро.

— Мне такие «самовыражения» не понять! — пишут одни.

— Эту активность и энергию вместо такой ерунды, в нужное русло направлять надо! — возмущаются другие, — Пусть бы лучше помогали пожилым людям!

Но нашлись и те, кто отнесся к парню в костюме с юмором, не забывая похвалить его чувство вкуса.

— Мне нравится, что у него брюки под костюмом. Солидно, — обратили внимание одни.

— Зато тепло,- отметили другие.

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