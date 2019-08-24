«Зверев, не иначе»: пассажир в джинсах с бантиками рассмешил соцсети

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-24T11:45:57+03:00

Несмотря на бантики сложно понять, кто же обладатель столь смелого наряда

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В паблике «Мода Новосибирского метро» появилась фотография довольно смелого наряда. Один из пассажиров, ехавших в подземке, проявил оригинальность в выборе одежды, одев джинсы с бантиками по всей длине ноги, открывая и голые участки. Пользователи соцсетей не остались в стороне признав такой наряд весьма неординарным. Хотя и немного запутались, и теперь гадают, возможно их обладатель не особа женского пола, а наоборот. Вот что они пишут в комментариях:

— Очень смело.

— Надеюсь, это девушка.

— Наверное, Зверев, не иначе, — предполагает один из комментаторов.

Добавим, что в новосибирской подземке довольно часто встречаются незаурядные личности и яркие персонажи. Так недавно пассажиры встретили в вагоне метро женщину в шляпке с вуалью.

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ИСТОЧНИК KP.RU