2019-09-03T13:20:28+03:00
Общество

Колесо обозрения на набережной снова заработало

Теперь аттракцион может только иногда закрываться для настройки иллюминации
Алена КУЛЕШОВА
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Колесо обозрения на Михайловской набережной продолжило свою работу.Колесо обозрения на Михайловской набережной продолжило свою работу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Новое колесо обозрения на Михайловской набережной снова продолжило свою работу. Напомним, после первого запуска, аттракцион временно прекращал свою работу в связи с профилактическими работами. Однако на данный момент аттракцион может не работать в вечернее время из-за настройки иллюминации.

— Сегодня мы снова открылись, — сообщается в группе Вконтакте ДК «Круг» Новосибирск. — Но пока продолжается тестирование и настройка иллюминации. Поэтому, при необходимости ее отключения, возможно и отключение аттракциона, потому что работать в полной темноте он не может. А тестировать, корректировать и наблюдать за работой рисунков и эффектов можно только в темное время суток.

Сотрудники Дома Культуры сообщают, что в настоящее время программа еще в процессе написания, ведь для того, чтобы иллюминация могла очень хорошо работать требуется время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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