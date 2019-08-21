2019-08-21T15:00:58+03:00
Общество

Колесо обозрения Новосибирск: цена, время работы, высота

В этом материале мы собрали всю необходимую важную информацию про новый аттракцион - колесо обозрения в Новосибирске
Анна ПАШАГИНА
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На колесе располагается 30 кабинок.На колесе располагается 30 кабинок.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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9 августа на Михайловской набережной в Новосибирске начало работать новое колесо обозрения. Этот аттракцион - единственный в России, который располагается на крыше здания. Ни в России, ни в Европе нет подобных конструкций. Опоры проходят сквозь здание, на котором стоит колесо. Высота подъема 70 метров. С самой высокой точки открывается восхитительный вид на столицу Сибири. Время движения по кругу - 16 минут.

Колесо обозрения выкрашено в медный цвет. Как ответил директор и соучредитель ООО «Круг» Роман Казах, такой окрас выбран не случайно. Благодаря нестандартной расцветке колесо красиво блестит на солнце.

На аттракционе может прокатиться любой желающий в любое время года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На аттракционе может прокатиться любой желающий в любое время года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Добраться до нового колеса обозрения можно на метро - едем до станции «Речной вокзал», после проходим по подземному или надземному пешеходному переходу в сторону набережной. Само колесо видно издалека. Если же вы едете на наземном транспорте, лучше выйти на остановке «Гостиница «Обь».

Высота аттракциона 70 метров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Высота аттракциона 70 метров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Кататься на колесе обозрения можно круглый год как в дневное, так и в вечернее время. Аттракцион работает с 12 часов дня до полуночи. В одну кабинку помещаются до 6 человек. Один круг на колесе обозрения до 18 часов стоит 300 рублей, после - 350 рублей. Дети до 4 лет могут кататься бесплатно в любое время суток.

Вид, который открывается с колеса обозрения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вид, который открывается с колеса обозрения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В будущем в кабинках на колесе обозрения планируют установить аудиогиды - так посетителям будет интереснее смотреть на Новосибирск с высоты птичьего полета.

СКОЛЬКО СТОИТ, ЦЕНА

Главный минус поездки на колесе обозрения - неизвестно, кто станет вашим соседом в кабинке. Если хотите прокатиться только вдвоем, придется раскошелиться и заплатить 1800 рублей.

Кабинки оборудованы кондиционерами, чтобы посетителям было комфортно в любое время года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кабинки оборудованы кондиционерами, чтобы посетителям было комфортно в любое время года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МИНУСЫ НОВОГО КОЛЕСА

В часы пик в выходные и праздничные дни, чтобы прокатиться на колесе обозрения, приходится отстаивать километровую очередь, которая движется относительно быстро. Еще новосибирцы жалуются на запотевшие в вечернее время стекла и влажные сиденья в кабинках. Иногда, когда поднимаешься наверх, слышно, как начинает поскрипывать столь прочная, казалось бы, конструкция.

Так выглядят кабинки внутри. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так выглядят кабинки внутри.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СКОЛЬКО ВСЕГО В НОВОСИБИРСКЕ КОЛЕС ОБОЗРЕНИЙ

Всего в Новосибирске семь колес обозрений. Одно из них находится на Ключ-Камышенском плато, рядом с планетарием. Время движения по кругу на этом аттракционе - 8 минут, цена - 200 рублей.

Еще одно колесо обозрения располагается в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. С самой верхней точки видно всех животных. Но минус колеса в зоопарке - открытые старые кабинки. А ценник приемлемый - 150 рублей для взрослых и детей старше 12 лет.

Остальные аттракционы «Колесо обозрения» находятся в городских парках. Есть оно, например, в «Березовой роще» и в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова.

В парке «Березовая роща» ценник на аттракцион еще меньше - 80 рублей с человека. Правда, здесь имеется свой недостаток - кабинки закрываются на цепочку, и убирают их не часто. В парке имени С. М. Кирова ситуация с кабинками идентичная.

В парке культуры и отдыха «Первомайский» есть аттракцион «Круговой обзор», который работает с 9.00 до 18.00. Прокатиться в ретрокабинках можно всего за 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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