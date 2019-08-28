«Летний кайф»: сибирячка показала нескромный танец у колеса обозрения

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-28T07:27:09+03:00

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Юлия Бобова - новосибирский хореограф, которая частенько дразнит своих подписчиков танцами не для скромниц. Для своего нового ролика выбрала площадку, которая появилась совсем недавно, - у нового колеса обозрения. Свое видео сибирячка выложила в «Инстаграме».

- Мне нравится все: образ, локация, хореография и исполнение. Сомнений нет! А это для меня редкость! Танцоры поймут, - написала Юлия в своем посте с роликом.

Пользователям соцсетей танец тоже пришелся по душе, и сейчас они не скупятся на комплименты в адрес новосибирского хореографа в комментариях:

- Картинка прямо заряжает летним настроением! И ты как всегда прекрасна!

- Вкусняшка! Очень круто!

- Класс! Летний кайф!

- Так по-летнему! Красиво!

- Красавица! Ходила к вам на танцы в Новосибирске, - хвалят девушку комментаторы на ее странице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728512" frameborder="0"></iframe> Сибирячка устроила откровенные танцы у колеса обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU