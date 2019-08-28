«Летний кайф»: сибирячка показала нескромный танец у колеса обозрения
Юлия Бобова - новосибирский хореограф, которая частенько дразнит своих подписчиков танцами не для скромниц. Для своего нового ролика выбрала площадку, которая появилась совсем недавно, - у нового колеса обозрения. Свое видео сибирячка выложила в «Инстаграме».
- Мне нравится все: образ, локация, хореография и исполнение. Сомнений нет! А это для меня редкость! Танцоры поймут, - написала Юлия в своем посте с роликом.
Пользователям соцсетей танец тоже пришелся по душе, и сейчас они не скупятся на комплименты в адрес новосибирского хореографа в комментариях:
- Картинка прямо заряжает летним настроением! И ты как всегда прекрасна!
- Вкусняшка! Очень круто!
- Класс! Летний кайф!
- Так по-летнему! Красиво!
- Красавица! Ходила к вам на танцы в Новосибирске, - хвалят девушку комментаторы на ее странице.
Сибирячка устроила откровенные танцы у колеса обозрения.
ИСТОЧНИК KP.RU