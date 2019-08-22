2019-08-22T12:09:46+03:00
Общество

Сломалось или закрыли? В Новосибирске остановилось новое колесо обозрения

Теперь прокатиться на аттракционе можно будет только осенью
Алена КУЛЕШОВА
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Теперь новосибирцы смогут прокатиться на новом колесе обозрения только осенью.Теперь новосибирцы смогут прокатиться на новом колесе обозрения только осенью.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Новое колесо обозрения на Михайловской набережной, которое открылось 9 августа, временно прекратило свою работу. Теперь новосибирцы смогут полюбоваться городом с высоты птичьего полета только осенью.

— На данный момент, колесо закрылось на плановое обслуживание, аттракцион успешно прошел тестовые испытания, а сейчас просто закрыт по техническим причинам, — сообщается в официальной группе Вконтакте ДК «Круг» Новосибирск. — Примерная дата открытия назначена на 31 августа 2019 года. Но галерея и буфет все также работают по плану с 10:00 до 22:00 без выходных.

Напомним, что новое колесо обозрения открылось в начале августа, аттракцион был построен в рамках инвестиционного договора компанией ООО «Круг». Его стоимость — около 200 миллионов рублей. За свой недолгий период работы, новое колесо уже полюбилось многим жителям города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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