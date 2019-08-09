2019-08-09T11:15:40+03:00
Общество

На колесе обозрения новосибирцы будут кататься с аудиогидом

Об этом рассказала Анна Терешкова
Алена МАРТЫНОВААлена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске открылось 70-метровое колесо обозрения.В Новосибирске открылось 70-метровое колесо обозрения.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Утром 9 августа на Михайловской набережной открылось новое колесо обозрения: аттракцион является единственным сооружением в России, которое располагается прямо на здании.

— Каркас колеса проходит своими опорами сквозь здание, на котором оно стоит, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск директор и соучередитель ООО «Круг» Роман Казак. — Несмотря на то, что его высота составляет 70 метров, а вес — 280 тонн, сооружение выглядит практически «ажурным» и хорошо дополняет собой внешний вид набережной. Кроме того, оно окрашено в медный цвет, что тоже является уникальным, поскольку обычно подобные аттракционы красят в белый и серый. А наше колесо, благодаря своей нестандартной расцветке, будет красиво блестеть на солнце.

В одной кабинке может одновременно уместиться 6 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В одной кабинке может одновременно уместиться 6 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По словам Романа Казака, ни в России, ни в Европе больше нет сооружений с подобной конструкцией. Колесо обозрения в Новосибирске является единственным в России аттракционом, которое располагается прямо на здании, а также является самым высоким за Уралом. Всего на его постройку ушло более года и 200 миллионов рублей, вместо планируемых 140.

— Это колесо изначально прописывалось в концепции оформления нашей набережной, — рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Мы хотели бы показать, что наш город может развиваться в этом направлении — и благоустроенная набережная это прекрасно иллюстрирует. Также, мы надеемся, что этот аттракцион будет привлекать туристов и помогать нам с развитием спортивной и культурной составляющей города.

Куда «переедет» старое колесо пока еще не известно, на данный момент ведутся переговоры с разными парками города.

— Мы планируем позже добавить в новое колесо еще одну модификацию, — поделилась Анна Терешкова. — Вместе с экскурсоводами «Музея Новосибирска» записать аудиогид по истории города, который все желающие смогут прослушать прямо в кабинке, когда будут любоваться прекрасными видами с высоты птичьего полета.

Таким можно увидеть Новосибирск из кабинки нового колеса обозрения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Таким можно увидеть Новосибирск из кабинки нового колеса обозрения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прокатиться на колесе можно будет круглый год. В кабинку может сесть одновременно 6 человек, стоимость одного круга в таком случае будет составлять 300 рублей. А если вы желаете арендовать целую кабинку только для себя — это обойдется в 1800 рублей за один круг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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