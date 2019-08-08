В Новосибирске появилось 70-метровое колесо обозрения

СЕГОДНЯ 02:58 2019-08-08T03:25:55+03:00

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Сейчас колесо обозрения на Михайловской набережной работает в тестовом режиме: его проверяют эксперты, — сообщают организаторы. — Открыть колесо обозрения для всех сибиряков планируют после 15 августа, сразу, как только закончится техническая проверка.

Аттракцион закончили строить, а он уже побил рекорд: новосибирское колесо обозрение — самое высокое за Уралом. Его высота почти 70 метров. Новый аттракцион на 50 метров выше по сравнению со старым, которое стоит в низине. На колесе обозрения — 30 шестиместных кабинок. Интересно, что в основании колеса обозрения расположено здание, такое мало где встретишь не то, что в России, в Европе. В здании будут интерактивные площадки и семейный центр. Действующее колесо обозрение, которое стоит также на Михайловской набережной демонтируют и перенесут в один из парков Новосибирска.

— Прежнее колесо обозрение нам полюбилось, мы всегда всем родным и друзьям, которые приезжают в гости, предлагаем прокатиться, ведь оттуда такой красивый вид на город,удивительно, но можно прокатиться даже зимой: кабинки с подогревом, очень уютные. Такое я встретила только в Новосибирске. Давно уже поглядываем в сторону нового колеса обозрения, любопытно, какой вид с него откроется, — отметила сибирячка Любовь Машнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU