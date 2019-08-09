2019-08-09T07:19:26+03:00
Общество

В Новосибирске открылось 70-метровое колесо обозрения

Аттракцион будет работать на набережной Новосибирска круглый год
Алена КУЛЕШОВА
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Новое колесо обозрение достигает почти 70 метров в высоту и имеет 30 шестиместных кабинок.Новое колесо обозрение достигает почти 70 метров в высоту и имеет 30 шестиместных кабинок.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Утром 9 августа в десять часов утра в Новосибирске на набережной Оби открыли новое колесо обозрения. Как сообщает пресс-службе мэрии города Новосибирска — это колесо четвертое по высоте в России и самое высокое за Уралом.

— В высоту сооружение достигает 70 метров, на нем располагается 30 шестиместных кабинок — пояснили в пресс-службе. — Оно станет новой достопримечательностью нашего мегаполиса.

Режим обкатки колеса начался 7 августа, изначально он должен был продлиться до 15 августа, однако продажа билетов на аттракцион началась только сегодня. Теперь каждый новосибирец сможет увидеть свой город с высоты птичьего полета.

Стоимость одного входного билета для взрослого человека в будний день будет составлять 300 рублей, а для льготного варианта — 250.

В основании колеса расположено здание, которое является частью развлекательного корпуса, где также можно будет хорошо провести вместе с семьей. Аттракцион будет работать круглый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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