2019-08-30T12:27:29+03:00
Общество

По факту убийства кота Моти завели уголовное дело

Статья — жестокое обращение с животными
Анна ПАШАГИНА
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Кот Мартин пропал в начале августа.Кот Мартин пропал в начале августа.Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства кота Мартина. Напомним, питомец семьи Храмовых пропал несколько недель назад в Советском районе. Его нашли в мусорном контейнере завернутого в мешке. Труп животного был изуродован. В убийстве кота подозревают школьницу-живодерку. При обыске из ее квартиры были вынесены коробки с остатками животных.Соседи утверждают, что девочка занималась таксидермией.

— После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». С целью установления причины гибели животного назначено проведение биологической судебной экспертизы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Никогда не хотела быть ветеринаром» - девушка, которую подозревают в издевательстве над котом, уверяет, что невиновна. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Так же в пресс-службе отметили, что информация про массовые убийства животных в Советском районе не соответствует действительности. Правоохранительные органы продолжают расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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