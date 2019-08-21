За халатность ответят: следователи проверят подрядчика, который ремонтировал рухнувшую крышу

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-21T12:50:39+03:00

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Обрушение крыши жилого дома на улице 2-я Шевцовой, встревожило не только жителей Новосибирска, но и следственный комитет Заельцовского района. Он начал проверку по статье 293 УК РФ — халатность. На месте уже работают следователи — они должны будут выяснить причины, приведшие к обрушению деревянных перекрытий крыши.

— С учетом собранных материалов планируется назначение строительной и трасологической экспертиз, устанавливаются должностные лица, ответственные за обслуживание дома и его противоаварийное обследование, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области.

Напоминаем, что обрушение крыши здания №20 на улице Шевцова произошло ночью. Жительница дома, вместе со своим 14-летним сыном, оказалась заперта в квартире до самого утра, пока их не вытащили спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727133" frameborder="0"></iframe> Крыша рухнула на спящие мать и ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU