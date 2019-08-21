За халатность ответят: следователи проверят подрядчика, который ремонтировал рухнувшую крышу
Обрушение крыши жилого дома на улице 2-я Шевцовой, встревожило не только жителей Новосибирска, но и следственный комитет Заельцовского района. Он начал проверку по статье 293 УК РФ — халатность. На месте уже работают следователи — они должны будут выяснить причины, приведшие к обрушению деревянных перекрытий крыши.
— С учетом собранных материалов планируется назначение строительной и трасологической экспертиз, устанавливаются должностные лица, ответственные за обслуживание дома и его противоаварийное обследование, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области.
Напоминаем, что обрушение крыши здания №20 на улице Шевцова произошло ночью. Жительница дома, вместе со своим 14-летним сыном, оказалась заперта в квартире до самого утра, пока их не вытащили спасатели.
Крыша рухнула на спящие мать и ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU