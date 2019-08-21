«Семки есть?»: Новосибирцев рассмешила девушка в носках и на шпильках

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-21T10:38:47+03:00

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Забавное фото, которое появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте», подняло настроение сибирякам. На нем, по всей видидости, девушка, сидит на корточках в метро. При этом на ней ядовито-розовые туфли на каблуке и белые носки. Дополняет образ юбка и спортивная олимпийка с лампасами.

Безусловно, столь дерзкий и необычный стиль привлек внимание новосибирцев, и они принялись шутить по теме гоп-культуры и данного имиджа в целом, отдавая при этом дань чувству юмора того, кто рискнул так одеться. Вот что они пишут в комментариях:

— А на руке слово»этап» наколото?

— На лабутенах и в офигительных носках!

— Семки есть?

— Кому то же достанется это счастье? — гадают одни.

— Четко! — одобряют другие.

Отметим, что в новосибирском метрополитене часто встречаются оригинальные персонажи. Так недавно сибиряки увидели необычного пассажира, похожего на персонаж популярного сериала «Игры престолов».

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ИСТОЧНИК KP.RU