Когда сильно заработался: блондинки, уснувшие в метро, рассмешили пассажиров

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-04T12:28:56+03:00

Снимок с сибирячками, которые вздремнули в вагоне, набирает популярность в соцсетях

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Когда вы посмотрите это фото, то поймете, что мало что знаете об усталости. На забавном снимке, который появился в группе «Мода Новосибирского метро», в кадр попали две девушки - блондинки, которые просто уснули во время поездки в подземке.

Во сколько был сделан снимок , автор не уточнил, так что остается гадать: то ли ранний подъем девушкам дался непросто, то ли им пришлось возвращаться очень поздно домой.

Тем не менее, фото уже собрало десятки лайков, и пользователи соцсетей шутят над задремавшими девушками.

- Выглядит, как новый тренд в фешн-съемке, - юморят одни, подмечая, что одеты девушки очень стильно - в модных пальто с мехом (правда, разных цветов - на одной из них голубое пальто, на другой - бордовое).

- Может, заработались, что сразу-то, - защищают девушек другие.

- Недалекого ума девушки, - критикуют третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU