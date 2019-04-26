«Ждала реакцию бабульки»: анимешница повеселила соцсети танцем в метро
Блондинка с задорными косичками, ставшая героиней соцсетей, называет себя Берри Ред, увлекается аниме и корейской поп-музыкой. Девушка записывает веселые ролики, и в этот раз сибирячка в коротких шортиках устроила танцы на платформе в новосибирском метро. В качестве музыкального сопровождения танцовщица выбрала песенку «I'm so hot» южнокорейской гёрл-бэнд Momoland dance cover by Berry_Red.
Ролик, который появилось в группе «Мода новосибирского метро» за один день набрал более 6 тысяч просмотров. А комментаторы тут же разделились на два лагеря: одни не понимает танцы в подземке, другие поддерживают девушку.
- Детский утренник, - скептически отмечает один.
- Я ждала реакцию бабульки, что на заднем плане, - шутит второй.
- Прикольно танцует девочка: кто в танцах понимает, тот оценит, - поддерживает её третий.
- Движения очень четкие, без натянутости. Молодец! – хвалит четвертый.
Анимешница повеселила соцсети танцем в новосибирском метро.
ИСТОЧНИК KP.RU