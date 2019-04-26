«Ждала реакцию бабульки»: анимешница повеселила соцсети танцем в метро

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-26T05:52:40+03:00

Анимешница позабавила сибиряков, которые в момент съемок были в метро. Фото: https://vk.com/subwaynsk.

Ролик за несколько часов набрал более 6 тысяч просмотров

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Блондинка с задорными косичками, ставшая героиней соцсетей, называет себя Берри Ред, увлекается аниме и корейской поп-музыкой. Девушка записывает веселые ролики, и в этот раз сибирячка в коротких шортиках устроила танцы на платформе в новосибирском метро. В качестве музыкального сопровождения танцовщица выбрала песенку «I'm so hot» южнокорейской гёрл-бэнд Momoland dance cover by Berry_Red.

Ролик, который появилось в группе «Мода новосибирского метро» за один день набрал более 6 тысяч просмотров. А комментаторы тут же разделились на два лагеря: одни не понимает танцы в подземке, другие поддерживают девушку.

- Детский утренник, - скептически отмечает один.

- Я ждала реакцию бабульки, что на заднем плане, - шутит второй.

- Прикольно танцует девочка: кто в танцах понимает, тот оценит, - поддерживает её третий.

- Движения очень четкие, без натянутости. Молодец! – хвалит четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705461" frameborder="0"></iframe> Анимешница повеселила соцсети танцем в новосибирском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU