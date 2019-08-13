2019-08-13T17:12:04+03:00
Общество

«Не надо! Поберегите себя!»: мэр не рекомендовал приближаться к новосибирским Мальдивам

Анатолий Локоть попросил жителей города не рисковать ради красивых селфи
Ева ЛЮТОВА
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А фотографии, сделанные на новосибирских Мальдивах, всё равно красивые!А фотографии, сделанные на новосибирских Мальдивах, всё равно красивые!Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предостерег местных жителей от поездок на золоотвал ТЭЦ-5, который прославился на весь мир своими яркими пейзажами и получил название «новосибирские Мальдивы». По словам градоначальника, это место не может стать туристическим объектом и вообще не должно быть местом поломничества людей.

«Я бы не рекомендовал приближаться» - мэр Новосибирска высказался о «сибирских Мальдивах». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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— У меня желание только одно, прибить большой-большой плакат «Вход запрещен, это опасно для вашего здоровья», — сказал КП-Новосибирск Анатолий Локоть. — На цвет это, конечно, выглядит красиво всё. Там преломляется дневной свет в солях этих. Я бы очень не рекомендовал приближаться туда. Я неодобрительно отношусь ко всяким фотографиям там, к тому, что люди хотят приблизиться, а уж тем более окунать туда руки и другие части тела, вы рискуете здоровьем! Это отстойники после технической воды. Не надо! Поберегите себя!

Напомним, слава о «новосибирских Мальдивах» дошла даже до иностранных СМИ. Британское издание «The Guardian» написало о рискованных русских девушках, которые ради красивых фото приезжают на промышленный объект. После шумихи в СМИ на золоотвал стало не так просто попасть: «Сибирская генерирующая компания» усилила охрану на этой территории, также ее патрулируют теперь полицейские.

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Сибирские «Мальдивы»: что находится по ту сторону красивого кадра.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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