Пугающе красиво: сибирячка сняла невероятный заход «красного» солнца

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-22T08:49:37+03:00

Сибирячка увидела багровый закат случайно, когда проходила мимо окна. Стоп-кадр с видео: АННА Новикова.

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Сибирячка Анна Новикова известна своими работами из новосибирского зоопарка. В этот раз в объектив ее камеры попало необычайно красное солнце в закате. Видео было сделано в сумерках и получилось очень эффектным.

— Видео снимала из окна своей квартиры. Вчера в начале девятого вечера, когда проходила возле окна, увидела, что солнце необычно красное. Взяла фотоаппарат, приблизила немного и получилось вот такое видео, — рассказала КП- Новосибирск Анна Новикова.

Пользователи соцсетей также не в силах сдержать восторг от увиденного. Своими впечатлениями они делятся в комментариях. Вот что они пишут:

— Вот это солнце!

— Ух ты! Необычно, впечатлило!

— Очень красиво.

— Звезда по имени Солнце!

Напомним, что в последние дни Новосибирск заволокло дымкой и смогом из-за пожаров в Красноярском крае. Из-за этого в городе пахнет гарью, а на улице пасмурно. Экологи прогнозируют, что такая атмосферная обстановка продержится еще пару дней, после чего ситуация должна поменяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU