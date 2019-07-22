Пугающе красиво: сибирячка сняла невероятный заход «красного» солнца
Сибирячка Анна Новикова известна своими работами из новосибирского зоопарка. В этот раз в объектив ее камеры попало необычайно красное солнце в закате. Видео было сделано в сумерках и получилось очень эффектным.
— Видео снимала из окна своей квартиры. Вчера в начале девятого вечера, когда проходила возле окна, увидела, что солнце необычно красное. Взяла фотоаппарат, приблизила немного и получилось вот такое видео, — рассказала КП- Новосибирск Анна Новикова.
Пользователи соцсетей также не в силах сдержать восторг от увиденного. Своими впечатлениями они делятся в комментариях. Вот что они пишут:
— Вот это солнце!
— Ух ты! Необычно, впечатлило!
— Очень красиво.
— Звезда по имени Солнце!
Напомним, что в последние дни Новосибирск заволокло дымкой и смогом из-за пожаров в Красноярском крае. Из-за этого в городе пахнет гарью, а на улице пасмурно. Экологи прогнозируют, что такая атмосферная обстановка продержится еще пару дней, после чего ситуация должна поменяться.
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Сибирячка сняла заход красного солнца в Новосибирске.Новосибирск
ИСТОЧНИК KP.RU