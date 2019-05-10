Это огонь! Новосибирцу удалось снять крупнейшую вспышку на Солнце
Астрофотограф Алексей Поляков снял вспышку на Солнце, которая произошла в четверг, 9 мая.
— На Солнце произошла вспышка C-6,7 и мне удалось заснять этот момент! Видно, как облако плазмы вылетает прочь из активного региона! — поделился на своей странице в «Инстаграм» Алексей.
Сибиряк уточнил, что вчера днем, 9 мая он вытащил телескоп во двор на улице Есенина, рядом с домом, чтобы проверить свое новое оборудование и поймал вот такие необычные кадры.
Кадры сделаны во дворе дома 9 мая. Фото и видео: Алексей ПОЛЯКОВ\https://www.instagram.com/nsk365.
— Это было около часа дня, и я застал уже конец вспышки. Очень динамично менялась картинка, когда это вещество вылетело. На кадрах видно, как сначала в стороне висит ядро плазмы, я сделал несколько кадров и когда их вместе прокрутил, было видно, как вспышка появилась на Солнце, — пояснил Алексей.
Он отметил, что такие редкие кадры ему удалось сделать на телескоп с фильтром, которых выпустили 5-6 штук на весь мир.
Не так давно астрофотографу удалось заснять сразу две туманности в одном созвездии. Для этого ему пришлось уехать за 35 километров от Новосибирска.
Новосибирец снял крупнейшую вспышку на Солнце.
ИСТОЧНИК KP.RU