2019-05-10T09:48:40+03:00
Наука

Это огонь! Новосибирцу удалось снять крупнейшую вспышку на Солнце

Фотографу с помощью телескопа во дворе дома удалось сделать редкие кадры
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Алексей признался, что сделал кадры случайно - проверяя новый телескоп в деле. Фото и видео: Алексей ПОЛЯКОВ\https://www.instagram.com/nsk365.Алексей признался, что сделал кадры случайно - проверяя новый телескоп в деле. Фото и видео: Алексей ПОЛЯКОВ\https://www.instagram.com/nsk365.
Изменить размер текста:

Астрофотограф Алексей Поляков снял вспышку на Солнце, которая произошла в четверг, 9 мая.

— На Солнце произошла вспышка C-6,7 и мне удалось заснять этот момент! Видно, как облако плазмы вылетает прочь из активного региона! — поделился на своей странице в «Инстаграм» Алексей.

Сибиряк уточнил, что вчера днем, 9 мая он вытащил телескоп во двор на улице Есенина, рядом с домом, чтобы проверить свое новое оборудование и поймал вот такие необычные кадры.

Кадры сделаны во дворе дома 9 мая. Фото и видео: Алексей ПОЛЯКОВ\https://www.instagram.com/nsk365.

Кадры сделаны во дворе дома 9 мая. Фото и видео: Алексей ПОЛЯКОВ\https://www.instagram.com/nsk365.

— Это было около часа дня, и я застал уже конец вспышки. Очень динамично менялась картинка, когда это вещество вылетело. На кадрах видно, как сначала в стороне висит ядро плазмы, я сделал несколько кадров и когда их вместе прокрутил, было видно, как вспышка появилась на Солнце, — пояснил Алексей.

Он отметил, что такие редкие кадры ему удалось сделать на телескоп с фильтром, которых выпустили 5-6 штук на весь мир.

Не так давно астрофотографу удалось заснять сразу две туманности в одном созвездии. Для этого ему пришлось уехать за 35 километров от Новосибирска.

Новосибирец снял крупнейшую вспышку на Солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Не смогла разбудить бабушку: в Новосибирске пропавшую 7-летнюю девочку нашли утром
Мясник на велосипеде: новосибирец со скальпелем напал на двух женщин
На шее набит крест: в Новосибирске ищут пропавшего голубоглазого блондина
Погода на день в Новосибирске: 10 мая будет до плюс 15 градусов
Зажгли по-настоящему: военные реконструкторы чуть не устроили пожар под Новосибирском
Лена Ленина с собачкой в руках приняла участие в акции «Бессмертный полк»
«Много пьяни осложняло работу пожарных»: сотрудника МЧС увезли на скорой с места, где сгорели два дома
Тело четвертого туриста невозможно доставить: на Алтае продолжают искать погибших членов новосибирской экспедиции
Решили выпить на халяву: на видео попало, как парни прячут товар в пакет
Галантный и опасный: полиция обещает денег тому, кто узнает человека на видео
Милота, упавшая с небес: жительница Новосибирска спасла бельчонка от дворового кота
«Крыши старые горели, как трава сухая»: в Сокуре дважды за утро произошли пожары