Это огонь! Новосибирцу удалось снять крупнейшую вспышку на Солнце

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-10T09:48:40+03:00

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Астрофотограф Алексей Поляков снял вспышку на Солнце, которая произошла в четверг, 9 мая.

— На Солнце произошла вспышка C-6,7 и мне удалось заснять этот момент! Видно, как облако плазмы вылетает прочь из активного региона! — поделился на своей странице в «Инстаграм» Алексей.

Сибиряк уточнил, что вчера днем, 9 мая он вытащил телескоп во двор на улице Есенина, рядом с домом, чтобы проверить свое новое оборудование и поймал вот такие необычные кадры.

Кадры сделаны во дворе дома 9 мая. Фото и видео: Алексей ПОЛЯКОВ\https://www.instagram.com/nsk365.

— Это было около часа дня, и я застал уже конец вспышки. Очень динамично менялась картинка, когда это вещество вылетело. На кадрах видно, как сначала в стороне висит ядро плазмы, я сделал несколько кадров и когда их вместе прокрутил, было видно, как вспышка появилась на Солнце, — пояснил Алексей.

Он отметил, что такие редкие кадры ему удалось сделать на телескоп с фильтром, которых выпустили 5-6 штук на весь мир.

Не так давно астрофотографу удалось заснять сразу две туманности в одном созвездии. Для этого ему пришлось уехать за 35 километров от Новосибирска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707967" frameborder="0"></iframe> Новосибирец снял крупнейшую вспышку на Солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU