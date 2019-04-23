Дух захватывает: сибиряк сделал фантастические фото туманностей под Новосибирском

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-23T09:59:51+03:00

В объектив попали сразу две галактики в созвездии Возничем. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ\https://www.instagram.com/nsk365.

Для того, чтобы запечатлеть две туманности, астрофотографу Алексею Полякову пришлось уехал за 35 километров от столицы Сибири

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Новосибирский фотограф не устает поражать и удивлять новыми космическими снимками. В этот раз в его объектив попали две туманности.

— Фото сделано за одну ночь на телескоп, примерно в 30-35 километрах от города по Ленинск-Кузнецкой трассе. Мне удалось удалось снять сразу две туманности в созвездии Возничего. На фото их видно: одна голубая, другая красная, которая называется Туманность пламенеющей звезды. Она состоит, преимущественно, из водорода, поэтому и такой цвет, более красный. В голубоватой же, наоборот, больше кислорода, — рассказал «КП» — Новосибирск» новосибирский астрофотограф Алексей Поляков.

Пользователи соцсетей не перестают поражаться мастерству фотографа, вот что они пишут в комментариях:

— Дух перехватывает! — восхищается один.

— Даже не верится, что такая красота действительно существует! — соглашается второй.

— Красота! Это волшебно! — добавляет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU