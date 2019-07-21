Даже солнца не видно: Новосибирск затянуло дымом из-за пожаров в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-21T12:36:25+03:00

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По данным областного МЧС, задымление и запах гари в Новосибирске дают пожары в красноярских лесах.

— Сегодня в 6 утра в Новосибирске можно было увидеть красное солнце. Из-за обильных дождей сейчас мелкие капельки воды поднимаются вверх, а там — выше, температура есть и вовсе минусовая и происходит конденсация на выброшенных частицах — и мы имеем вот такой эффект. Это значит, что много частиц воды поднялись вверх, а лучи солнца как раз проходят через эти частицы. Оно (солнце) сейчас насыщено этими мелкими частицами — меньше одного микрона. Для здоровья человека это не опасно. Просто сейчас тепловой поток от земли отталкивается вверх, и мы уже несколько дней наблюдаем красное солнце. Дымка тоже очень высокая, до 3-4 километров, и она, кстати, влияет на климатические условия, мы погружаемся в условную «баню», — рассказал КП — Новосибирск независимый эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко.

Он также отметил, что мокрая дымка — довольно редкое явление, и произошло это оттого, что очень много воды льется, необычно для нас: вся трава мокрая, а запах болота наблюдается у подъездов.

— Например, идешь по улице Демакова — и пахнет болотом, вода стоит уже 4-5 день, почва вышла на свой предел. Из-за этого идут изменения в энергетике атмосферы. Могут появиться местные вихри и супер-проливные дожди. Просто воздух перестает уходить вверх, еще машины кругом дымят и в вечерние часы, часов в 10-11, это все опускается до 100 метров, — добавил эколог.

Он заверил, что в целом дышать в городе можно, и ничего страшного нет. В этой «бане» мы будем еще дня два находиться. А если это вытеснит какой-нибудь сухой, холодный воздух с севера, то ситуация изменится.

В МЧС по Новосибирской области отметили, что задымление и запах гари, которые наблюдаются в городе, последствия пожаров в лесах Красноярска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721440" frameborder="0"></iframe> Новосибирск затянуло дымом из-за пожаров в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU