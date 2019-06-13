«Каждый кадр жду годами»: астрофотограф рассказал, как делает неземные снимки из огорода

Эти картинки можно смело выставлять в зале современных искусств, настолько сильно они походят на абстрактные художества. Астрофотограф же с помощью техники и своих знаний просто передает то, что обычный глаз не увидит на ночном небе. Некоторые объекты вы не рассмотрите во всей красе даже в телескоп. А вот обработанные фото позволят вам почувствовать себя на сотую долю космонавтом.

Новосибирец Герман Марков увлекается астрофотографией 8 лет. Это его снимки вошли в данную подборку. Автор рассказал, как он их делает.

Horsehead nebula — туманность Конская голова. Фото: Герман МАРКОВ.

— В школе астрономии не было, увлекся звездами, читая энциклопедию — мама подарила. Это была одна из самых любимых книг. Потом появился телескоп. Около года я увлекался наблюдательной астрономией, потом попробовал снять некоторые объекты через телескоп. Результаты меня обрадовали. Постепенно, закупая новое более качественное оборудование и развиваясь в обработке, я дорос до снимков, которые получаются сейчас, — рассказывает про себя Герман.

Снимать звезды — увлечение не из дешевых. Аппаратура нашего собеседника близка по цене к неплохому автомобилю, но суммы могут быть еще более приличные.

Veilnebula — туманность Вуаль, панорама из 2 кадров. Фото: Герман МАРКОВ.

На этом снимке мы видим туманность Вуаль. Это остаток от взрыва Сверхновой звезды. Герман объясняет, что туманность достаточно объемна, она занимает такое же место на небе, сколько 4 луны выставленные в ряд. К сожалению, человеческий глаз не обладает достаточной чувствительностью, чтобы увидеть эту туманность без телескопа.

— В телескопе ее рассматривать можно, но не в таком цвете. К красным оттенкам глаз не чувствителен — объясняет несовершенство человеческого окуляра фотограф. — А вот зеленые облака будут немного видны.

Часть туманности Вуаль снята в начале прошлого лета, часть — в конце. А звездный фон этой весной.

— В прошлом году у меня звезды не получились — смазались. Только сейчас удалось переснять и собрать полностью кадр, — рассказывает фотограф.

— А что, есть люди, которые заметят, что на этом снимке белые точки не в тех местах? — удивляемся дотошности.

— Есть. Можно, конечно, перекопировать и вставить или дорисовать. Но я таким не занимаюсь.

Heart nebula wo star — туманность Сердце. Фото: Герман МАРКОВ.

Снимает Герман через специальные фильтры, которые пропускают цвета туманностей и гасят городскую засветку, которая сильно затрудняет наблюдения и съемку объектов.

В результате фотосъемки получаются не готовые кадры, а сырые файлы, их цветовая схема восстанавливается уже во время обработки.

Разные части туманности могут сниматься отдельно, фон тоже. Потом все это собирается в готовый снимок.

Автор отмечает, он не стремится к невообразимо яркой, впечатляющей картине, главная цель — передать все так, как оно выглядело бы в реальности. Это же космос — что может быть удивительней?

TheBatnebula — туманность Летучая мышь. Фото: Герман МАРКОВ.

Красный цвет на фото — это водород. Данный кадр снимался 6 часов. Здесь сложено 36 кадров, выдержка каждого кадра — 10 минут. Сложение в астрофотографии используется для уменьшения шума на фотографиях.

— Я живу в Ленинском районе Новосибирска, в частном секторе, снимаю часто прямо с приусадебного участка. Поставил там колонну высотой 1,5 метра — такая небольшая собственная обсерватория.

На телескопе сзади крепится астрокамера. В таких камерах используются специальные матрицы, которые меньше «шумят». Снимок в итоге получается четче, ярче, контрастнее. Также астрокамера имеет охлаждение сенсора и заточена под специальное программное обеспечение. Да, астрофотограф не тыкает пальцем в небо, выбирая модель.

Elephant's trunk nebula — туманность Слоновий хобот. Фото: Герман МАРКОВ.

Телескоп наводится на объект через специальные программы. Можно наводить и вручную, но программным способом получается гораздо точнее, особенно если снимать один и тот-же объект несколько дней. После наведения задаются условия и параметры съемки, после чего оборудование автоматически снимет серию кадров. Во время съемки можно даже вздремнуть, но периодически стоит поглядывать за процессом съемки.

Снимать на обычную «зеркалку» вполне возможно. Многие астрофотографы получают на них достойные результаты.

Iris, Ghostandotherdustnebulas — туманность Ирис. Фото: Герман МАРКОВ.

— Когда я подбираю объект съемки, смотрю в специальную программу, в ней есть данные о восходе и заходе объекта, его местоположении и прочая информация. У меня в голове есть список объектов, которые я хочу снять. Ждать в основном приходится погоды. Причем это самый капризный параметр. Многие снимки я жду по несколько лет. До сих пор есть объекты, находящиеся в листе ожидания.

На этом снимке изображена еще одна туманность. Снимок интересен тем, что на нем кроме основных объектов видны неравномерности фона — это межзвездная пыль — так выразился Герман.

Andromedagalaxy — галактика Андромеда. Фото: Герман МАРКОВ.

— Это самая яркая галактика, которую видно за городом даже невооруженным глазом. Но видно только центральную мутную часть. В небольшие телескопы уже можно попробовать рассмотреть спирали. Этот объект популярен тем, что он достаточно яркий, и является одновременно и простым, и сложным объектом для астрофотографии. Сложность — в том, что кроме яркой центральной части галактики есть еще темная периферия. Чтобы выделить больше деталей по краям приходится долго снимать этот объект.

Интересно, что эта галактика примерно в 2 раза крупнее нашей. А еще, эта одна из немногих галактик, которая движется в нашу сторону. Через несколько миллиардов лет, вероятно, наши галактики столкнутся. К счастью, вероятность «конца света» невелика, ведь межзвездное пространство очень велико. Вряд ли наша Солнечная система столкнется с другими звездными системами, — обнадеживает Герман Марков.

NorthAmericanebula (Wallnebula) — туманность Северная Америка. Фото: Герман МАРКОВ.

— Этот объект расположен на небе недалеко от Вуали. Мне нравится эта туманность из-законтраста между красными и синими цветами, светлыми и темными тонами.

— Красный и синий — это ионизированные газы. Рядом с ними находится звезда. Получая энергию от нее, эта туманность сама излучает свой свет.

M27 Dumbbellnebula OIII+H-a — туманность Гантель. Фото: Герман МАРКОВ.

На этом снимке мы видим планетарную туманность Гантель. Звезда, типа нашего Солнца, находясь на стадии истощения, расширялась и в определенный момент внешние слои звезды разлетелись на большое расстояние. Получилась то, что мы видим.

А название такое у туманности из-за его интересной формы при наблюдении ее в небольшой телескоп. Она выглядит как 2 небольших мутных облака, соединенных перемычкой — отсюда и название — Гантель.

Orionnebula M42 — туманность Орион.

Это самая яркая туманность на небе, которую, как и галактику Андромеды, можно увидеть даже невооруженным глазом. Она является колыбелью для многих новых звезд. Здесь очень много материала для звездообразования — водорода. Именно водород позволяет звездам вырабатывать энергию, светиться. В самой яркой центральной части этой туманности находится много небольших горячих звезд.

Как можно было не спросить Германа по летающие тарелки? Он их не видел, и говорит, что задокументированных подобных событий у нас на планете не было.

— Допускаю возможность существования внеземной жизни. Но пока она не была обнаружена.