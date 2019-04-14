«Поймал эти доли секунды»: новосибирец снял МКС на фоне Солнца

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-14T19:06:53+03:00

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял на фото и видео Международную космическую станцию на фоне Солнца. Снимки были сделаны в Новосибирске и Академгородке.

— Сейчас в интернете можно найти программы, которые рассчитывают положение МКС для определенного места, — рассказал «КП»-Новосибирск» Алексей. — Снимки были сделаны вчера и позавчера. Единственная сложность в этом деле: четко все распланировать по времени. Станция очень быстро летит в космосе, сам полет длился всего 0,9 секунды, надо было поймать эти доли секунды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703149" frameborder="0"></iframe> Уникальные кадры: МКС на фоне Солнца.

Снимки сделаны с помощью телескопа, его направили на солнце, которое было в зените. От точки съемки до станции в тот момент было около 900 километров.

— На телескопе стоят специальные фильтры, они отсеивают большую часть энергии, хотя глаза в процессе не участвуют, я смотрю на ноутбук, — говорит астрофотограф. — Я давно занимаюсь астрономией — больше 20 лет, поэтому набор техники у меня суровый. У меня с собой есть специальная астрономическая камера, она дает картинку чуть лучше, чем FullHD по разрешению, при этом частота кадров у нее 128 в секунду. Это очень большой поток данных. Три секунды видео, которые я снял, весят чуть больше гигабайта.

ИСТОЧНИК KP.RU